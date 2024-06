„Das lockt ja auch Ratten und Ungeziefer an“ Müffelnde Mülltonnen nerven in Straße in Alt-Saarbrücken

Hausbesitzer und Mieter kennen die vorabendliche Routine: das Rausstellen der vollen Mülltonnen. Eigentlich funktioniert das auch ganz gut, denn meistens sind die Mülltonnen am Folgetag geleert. Nicht so in der Schutzbergstraße in Alt-Saarbrücken: Gefüllte, stark riechende Mülltonnen verschandeln das Straßenbild.