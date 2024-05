Sinnerthal-Prozess vor dem Landgericht Mord an 69-jähriger Gabriele M. – Gericht verkündet Urteil gegen 62-Jährigen

Im Prozess vor dem Landgericht Saarbrücken um den Sexualmord an Gabriele M. im September 2023 im Sinnerthal ist der Angeklagte Thomas Paul F. verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 62-Jährige sein 69 Jahre altes Opfer auf dem Radweg zwischen Landsweiler-Reden und Neunkirchen nahe der Kläranlage vergewaltigt und umgebracht hatte. Das Gericht kam der Forderung der Staatsanwaltschaft nach lebenslanger Haft und Unterbringung in der Forensik am Mittwoch allerdings nicht nach. F. wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt – danach soll er in eine Psychiatrie. Laut dem Urteil könnte F. also in Zukunft wieder auf freien Fuß kommen, er muss nicht wieder in Sicherheitsverwahrung. Der Angeklagte kündigte an, das Urteil nicht zu akzeptieren und mit seiner Verteidigung in Revision zu gehen.