Nach Aufruf von Verdi : Mitarbeiter von Saar-Krankenhäusern gehen für bessere Bezahlung auf die Straße (mit Fotostrecke)

Saarbrücken Am Dienstag und Mittwoch streiken im Saarland die Mitarbeiter von vier Saar-Kliniken. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen – Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, die ab dem 22. Februar fortgesetzt werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Klinikmitarbeiter an einigen kommunalen Kliniken zum Protest aufgerufen. Damit gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter. Betroffen war die Frühschicht von Dienstag, dauern wird der Protest bis zum Ende der Nachtschicht am Mittwoch. Am Dienstag trafen sich Streikende in Saarbrücken und zogen vom Verdi-Sitz in der Trierer Straße zum Tbilisser Platz zu einer Kundgebung. Rund 1000 Menschen folgten dem Aufruf zur Demo. „Wir haben die zweite Verhandlungsrunde Ende Januar hinter uns gebracht. Und was soll ich sagen? Genauso viel wie die Arbeitgeber gesagt haben, nämlich nichts. Es gab kein Angebot. Noch nicht mal ein schlechtes“, sagte Lisa Summkeller, Verdi-Pflegebauftragte, bei der Kundgebung.