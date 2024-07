„Es geht um ein attraktives Stadtentwicklungskonzept“ Minister sieht in Abriss von Finanzamt Riesenchance für Saarbrücken

Die Diskussion um den Abriss des alten Finanzamtes in Saarbrücken hat für Kontroversen gesorgt. Während die Landesregierung den Abriss als notwendig erachtet, hat sich Widerstand von Denkmalschützern formiert. Wohl zu spät: „Am 3. Juli kam die Erlaubnis zum Abriss“, sagte am Freitag Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) in Saarbrücken. Das Innenministerium bereite gerade eine Konzeptvergabe vor.