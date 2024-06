Nach 32 Jahren Leiter der Musikschule Saarbrücken hört auf – seinen Job verdankte er einem Streit

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Dieser erste und wichtigste Artikel des just 75 Jahre alt gewordenen deutschen Grundgesetzes könnte auch als Leitstern stehen über dem Leben von Thomas Kitzig. „Kein Mensch darf zum Objekt werden, jeder hat ein Recht auf eine würdige Behandlung“, sagt er beim Besuch in der SZ-Redaktion. Mit dieser zutiefst humanistischen Maxime, begleitet von großem diplomatischen Geschick, hat der studierte Musikpädagoge und Kirchenmusiker 32 Jahre lang die Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken geleitet und sie durch manches schwierige Gewässer gelotst. Jetzt geht er in den Ruhestand, auf den Tag genau 32 Jahre nachdem er die Schule am 1. Juli 1992 übernommen hatte.