Kein Fremdverschulden Leiche in Auto in der Saar – Ermittler haben neue Erkenntnisse

Update von Montag, 10. Juni: Noch laufen die Ermittlungen, allerdings nun in eine klare Richtung, sagt der Sprecher des Landespolizeipräsidiums Falk Hasenberg am Montagvormittag unserer Zeitung. Am vergangenen Donnerstag ist das Schifffahrtsamt bei Kontrollen auf ein Auto in der Saar gestoßen, in dem sich eine Leiche befand. Bei der Obduktion am Freitag wurden „keine Hinweise auf Fremdverschulden“ festgestellt. Die Ermittler gehen nicht weiter von einer Straftat oder einem Unfall aus. Entsprechende Hinweise hätten sich verdichtet.