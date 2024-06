Nach Bergung in Saarbrücken Leiche in Auto in der Saar entdeckt – Ergebnis der Obduktion liegt vor

Der Mann aus einem Ort in der Nähe von Passau soll am 15. Oktober zuletzt in Saarbrücken gesehen worden sein. Er war seit vielen Jahren in Niederbayern gemeldet, stammt allerdings aus Püttlingen, soll bis zu seinem Verschwinden Kontakte ins Saarland gehabt haben. Die bayerische Polizei gab im Oktober eine Öffentlichkeitsfahndung heraus, die saarländische Polizei übernahm den Fall. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der Mann nach seiner letzten Sichtung aus dem Saarland zurück zu seinem damaligen Wohnort gekehrt sei, so die saarländische Polizei im vergangenen Oktober.