Fragerunde zur Wahl am Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium Eine kritische Schüler-Frage brachte die Grünen-Kandidatin ins Straucheln

Eine Minute, die für alle gleich kurz ist. So lange haben die Vertreter fünf verschiedener Parteien Zeit, die Schülerinnen und Schüler von einzelnen Aspekten in ihrem Wahlprogramm für die Europawahl im Juni zu überzeugen. Bei dieser Veranstaltung sollen die Interessen der Erstwähler des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums in Saarbrücken im Mittelpunkt stehen, kündigt Schulleiterin Michaela Brinkmann an. Die Landeszentrale für politische Bildung hat dafür Statements aus dem Europa-Wahl-O-Mat mitgebracht, zu denen die Kandidaten sich positionieren müssen. Danach ist Zeit für Diskussion. Einige kritische Fragen bringen die Abgeordneten ins Schwitzen.