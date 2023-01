Heftige Kritik von der Wärmestube : Stadt Saarbrücken räumt Obdachlosen-Zelte an der Westspange bei strömendem Regen (mit Bildergalerie)

Exklusiv Saarbrücken-St. Johann Die Saarbrücker Stadtverwaltung hat am Montagmorgen mit dem Abbau der Iglu-Zelte von Obdachlosen neben der Wärmestube an der Trierer Straße begonnen. Ein Obdachloser weigerte sich zunächst, sein Zelt zu räumen. Hermann Schell, der Geschäftsführer der Wärmestube, übte schwere Kritik am Vorgehen der Stadt.

Die Räumung der Zelte von obdachlosen Menschen in der Trierer Straße nahe der Westspange hat im Morgengrauen bei strömendem Regen begonnen. Um 7.30 Uhr kamen ein Pritschenwagen der Stadtreinigung, ein halbes Dutzend Mitarbeiter der städtischen Fachbehörden und mehrere Hilfspolizisten, um vier schlafende Männer in ihren Zelten zu wecken und die Zelte abzubauen. Nach Ansicht der Stadtverwaltung stehen diese Zelte in einem Rettungsweg der Feuerwehr auf einem städtischen Grundstück und verstoßen gegen die Polizeiverfügung, die das Campieren in der Stadt grundsätzlich verbietet (wir berichteten). Mit diesen Gründen sprach sich Sozialdezernent Tobias Raab (FDP) am Sonntag in einem Gespräch mit unserer Zeitung für die nach seiner Meinung alternativlose Maßnahme aus, den Zeltplatz an der Wärmestube zu räumen.

Unerwünschte Camper werden von Ordnungsamtskräften geweckt

Am frühen Montagmorgen war es dann so weit und die unerwünschten Camper wurden von den Beamten des Ordnungsamtes geweckt. Was dann folgte, war eine emotionale und aufgeregte Stunde. Während Robert, ein Zeltbewohner, seine Bleibe ausräumte und schweigend mit den Schultern zuckte, reagierte ein anderer Bewohner hoch emotional. Robert stellte seine Koffer an die Hauswand und sagte resignierend: „Wenn ich weg muss, dann muss ich halt weg. Was soll ich machen.“ Sein Kollege sah das komplett anders und schrie die städtischen Mitarbeiter an, ihr Vorgehen sei unmenschlich und sie sollten sich schämen, mit so einem Aufgebot am frühen Morgen vor dem Zelt eines armen Mannes zu stehen. „Für euch bin ich nur der Penner, der stinkt, säuft und zugedröhnt ist. Das ist aber nicht so. Ich soll im Regen mein Zelt abbauen, das ist mein einzig Hab´ und Gut, das soll jetzt nass werden?“, fragte er erbost.

Der Mann rang sichtlich um Fassung. Dann kündigte er an, man müsse ihn schon wegtragen. Und weil die Hilfspolizei dies nicht darf, rief sie die Polizei. Zwei Streifenwagen kamen mit Blaulicht, sechs Beamte stiegen aus, weitere drei Polizisten der Kontaktpolizei folgten. Der Polizei war der Tumult sichtlich unangenehm. Der leitende Beamte verkündete, er werde jetzt nicht gegen den Obdachlosen vorgehen, er werde ihm Zeit einräumen, im Laufe des Vormittags in Ruhe sein Zelt abzubauen und sich zu beruhigen. Man werde später noch einmal nachsehen.

Wärmestuben-Geschäftsführer Schell kritisiert Vorgehen

Man wollte Zeit gewinnen, die Situation beruhigen. Die Polizei zog sich dann auch schnell wieder zurück. Hermann Schell, der Geschäftsführer des Initiativkreises Wärmestube Saarbrücken, versuchte zu vermitteln, animierte die Obdachlosen, ihre Sachen in die Wärmestube zu bringen, war aber sichtlich erregt und empört: „Mit einem Müllauto kommen sie zu diesen Menschen, am frühen Morgen. Das wird die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Wärmestube nach unten ziehen“, sagte er in Richtung der betreten schweigenden Mitarbeiter der Stadt. Die ließen durchblicken, dass man im Vorfeld viele Gespräche geführt und Angebote gemacht habe, dass die Maßnahme aber jetzt durchgesetzt werden müsse.

Schell sagte zu, man werde die Zelte abbauen, Mitarbeiter der Wärmestube unterstützten ihn. Gegen 8.30 Uhr waren zwei der vier Zelte bereits weg. Schell kritisierte die Stadt für die schnelle Umsetzung ihrer Verfügung, Freidemokrat Raab sieht Eile geboten, da es ab Mittwoch wieder Frost geben soll. Man wolle nicht das Risiko eingehen, dass auf einem städtischen Grundstück ein Mensch erfriere.

