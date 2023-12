Sicherheitsmaßnahme Zum Ende des Jahres ist Parken in Saarbrücken kostenlos

Um zu vermeiden, dass Vandalen Parkscheinautomaten über Neujahr zerstören, werden diese abgeriegelt. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. So können Autofahrerinnen und Autofahrer schon ab Freitag, 29. Dezember bis einschließlich 1. Januar kostenlos parken – überall dort, wo normalerweise per Parkautomat bezahlt werden muss. So soll verhindert werden, dass Feuerwerkskörper beispielsweise in die Rückgabeklappen der Automaten gesteckt werden.