Diskonto-Passage Saarbrücken Vom Restaurant zum Supermarkt und wieder zurück – der Grund für den kuriosen Wechsel

Manche Stammgäste fänden es schade, sie seien gerne in den kleinen, auf den ersten Blick etwas düster wirkenden asiatischen Supermarkt mit alter Registrierkasse am Eingang gegangen, sagt die Mitarbeiterin des ehemaligen Supermarktes in der Diskonto-Passage. Für sie hatte sie jetzt gute und schlechte Nachrichten. Ihre asiatischen Lebensmittel und Gewürze müssen sie ab sofort im riesigen „Go Asia“-Markt über der Passage statt im kleinen Laden unter Saarbrückens Fußgängerzone kaufen. Dafür gibt es jetzt statt Lebensmittel zum Selbstkochen frisch zubereitete Speisen und Getränke, statt Metallregale stehen jetzt Holztische und Stühle im kleinen Ladenlokal. Die ehemalige „Sakura Sushi Bar“ wird wieder zum Restaurant. Sushi, das auf kleinen Tellern auf dem Fließband durch das Lokal fährt, gibt es dieses Mal aber keines mehr.