Junge Kunst bei Faber in Saarbrücken Junge Kunst wächst im Klaus-Faber-Haus

Seokjin Hong hat ähnlich zarte Arbeiten geschaffen, allerdings sind es bei ihr ungegenständliche Zeichnungen auf verschiedenen Lagen Transparentpapier, die gerahmt wurden. Sie sollen die optischen Eindrücke darstellen, die man mit geschlossenen Augen sieht. Pia Treiber hat dagegen eine großformatige Wandinstallation geschaffen. Ihr Werk „Dekagon“ besteht aus einer schwarz gestalteten Leinwand, die nicht plan am Rahmen befestigt wurde, sondern die als Zehneck in verschiedenen Richtungen in den Raum ragt. Die schwarzen Knicke und Falten spiegeln dabei das Tageslicht, rufen weiße Farbreflexe hervor. Und zuletzt zeigt Mirco Kanthak eine Videoinstallation mit fünf Bildschirmen, in denen er mit typischen Bürogegenständen wie Kaffeemaschinen, Uhren und Anti-Stressbällen spielt.