„Es donnert in den Kitas“ Kita-Beschäftigte halten Mahnwache vor dem Bildungsministerium in Saarbrücken

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Donnerstag zu einer Mahnwache in Saarbrücken aufgerufen. Unter dem Motto „Donnerstag für gute Kitas – Es donnert in den Kitas“ versammelten sich rund 50 Menschen vor dem Bildungsministerium, um gemeinsam auf die dramatische Personalsituation in den Kindertagesstätten aufmerksam zu machen.