Digitalisierung in Großstädten Saarbrücken ist „Aufsteiger des Jahres“ im Smart City Index 2024

Der jährliche Smart City Index 2024 bewertet den Fortschritt bei der Digitalisierung der deutschen Großstädte. Untersucht wurden alle deutschen Städte ab 100 000 Einwohnern. Dabei stehen die Kategorien Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung auf dem Prüfstand. Von möglichen 100 Punkten erreichte Saarbrücken 65,6 (Index 65,6). Die Landeshauptstadt konnte insbesondere in den Bereichen IT und Kommunikation (+46 Plätze), Verwaltung (+16 Plätze) und Gesellschaft und Bildung (+11 Plätze) punkten.