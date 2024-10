„Hier fühlt man sich doch, wie im Urlaub“ Im Café Moccachili in Saarbrücken munden süße Sachen und Herzhaftes gleichermaßen

Als Dorothe Schindler vor 16 Jahren das Café Moccachili an der alten Evangelischen Kirche St. Johann in Saarbrücken öffnete, stieß das auf Skepsis. In der Seitenstraße des St. Johanner Marktes sei doch nichts los, hieß es. Dass es ein Bio-Café werden sollte, stand für Betreiberin Schindler von Anfang an fest. „Ich hatte vorher schon einen Bioladen in Altenkessel. Heute gibt es Bioware beim Discounter. Das hat sich unheimlich verändert. Aber als ich Kinder bekam, wollte ich, dass sie gesund ernährt werden. So kam ich zu Bio-Artikeln“, sagt die 70-Jährige.