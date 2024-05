Saar-Pegel über fünf Meter Auch die Stadt Saarbrücken kämpft mit hohem Pegelstand

Die Stadtautobahn wurde freitags um die Mittagszeit teilweise voll gesperrt, der Bereich am unteren Willi-Graf-Ufer war schon am Vormittag dicht, der Spielplatz am Staden überschwemmt. Mehrere Stadtbewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, kamen solange in Ausweichquartieren unter. Eines dieser Lager, die Montessori Grundschule Rußhütte, musste jedoch wegen eines Stromausfalls geschlossen werden. Der Saarbrücker Zoo wurde geschlossen, alle Rasensportplätze bleiben bis Montag gesperrt, das teilte die Stadt am Nachmittag mit. Saarbahn und Busse fuhren demnach nur noch „stark eingeschränkt“. Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet: (0681) 9050. Auch Menschen, die helfen wollen, können sich dort melden.