Saargemünder Straße in Saarbrücken : Hausbewohner wegen Feuer in Tiefgarage evakuiert

Ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten in der Tiefgarage in der Saargemünder Straße in St. Arnual. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Weil ein Auto in der Tiefgarage in Flammen stand, mussten am frühen Samstagmorgen die Bewohner eines größeren Wohnhauses in Saarbrücken evakuiert werden.



Als es hell wurde, lag noch immer Brandgeruch über der Saargemünder Straße im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual. Kurz vor vier Uhr am Samstagmorgen war es hier zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

In der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes brannte ein Auto. Rauch stieg nach oben ins Treppenhaus, so dass die Rettungskräfte schnell 20 Menschen nach draußen bringen mussten. Verletzte gab es nicht. Nach Auskunft der Polizei wurden die Hausbewohner während der Löscharbeiten in einem Linienbus untergebracht.