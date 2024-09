Sicherheit in den Freibädern Bilanz der Saarbrücker Bäder: „Handyeltern“ werden zu einem großen Problem für die Mitarbeiter

Tumulte im Freibad. Bademeister, die bedrängt werden und sich zurückziehen müssen. Polizisten am Beckenrand. Solche Szenen geistern in Videos durch die Republik und werfen ein schlechtes Bild auf Freibäder. „Das hat negative Auswirkungen auf alle 6000 Freibäder in Deutschland, obwohl diese Videos nur sehr lokale Ereignisse wiedergeben“, sagt Gabriele Scharenberg-Fischer, die Geschäftsführerin der Saarbrücker Stadtwerke Bäder GmbH.