Haarhaus Lange Saarbrücken Vorübergehend durch Kleiderstangen zum Friseur

„Aber dann müssen wir halt auf sie warten und flexibel sein“, sagt Dirk Lange, der den Laden vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat. Der Umzug ins Karstadt war schon länger geplant, der offizielle Vertrag aber erst Anfang Juni unterschrieben, als die Warenhauskette nach dem Insolvenzverfahren neue Investoren gefunden hatte. Das Haarhaus, das 2025 das 50-jährige Bestehen am St. Johanner Markt feiern will, wird bis November „komplett kernsaniert“, so Lange. Der Friseur im Karstadt habe vor Jahren zugemacht, deshalb habe sich der Ort für sie angeboten, sagt er. Bis zur Rückkehr an den Markt müssen sich die Kunden und Mitarbeiter daran gewöhnen, an Kleiderstangen vorbei ins Haarhaus zu kommen.