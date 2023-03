Grüne sehen Nachteile für bestimmte Schüler „Armutszeugnis“: Heftige Kritik an Lotterie um Gymnasiums-Plätze in Saarbrücken

Die Grünen im Regionalverband Saarbrücken sehen einen gravierenden Mangel an Plätzen in den Saarbrücker Gymnasien mit Schwerpunkt in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das zeige insbesondere das Interesse am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG), wo nun das Los entscheide (die SZ berichtete).