So begründet der Anbieter den Rückzug aus Deutschland : Nach nur kurzer Zeit: „Go Sharing“ beendet E-Moped- und E-Bike-Verleih in Saarbrücken

Foto: GO Sharing

Saarbrücken Das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ zieht seine E-Bikes und E-Mopeds wieder aus Saarbrücken ab. Erst im März war der E-Bike-Verleih in der saarländischen Landeshauptstadt gestartet.

Das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ stellt seinen Service in Saarbrücken ein. Das hat der Anbieter am Freitag angekündigt. Bis zum 31. Mai wolle man alle Fahrzeuge aus der saarländischen Landeshauptstadt abziehen. Die Entscheidung sei nach „sorgfältiger Prüfung“ getroffen worden. Man wolle sich jetzt stärker darauf konzentrieren, das Angebot und den Service in anderen Märkten zu verbessern, heißt es in der offiziellen Begründung. Saarbrücken war der erste Standort von „Go Sharing“ in Deutschland.

Für Nutzer der E-Fahrzeuge heißt das: Bis Ende Mai können die E-Mopeds und E-Bikes noch problemlos genutzt werden. Nach diesem Datum kann aufgeladenes Guthaben allerdings nur noch in anderen Ländern genutzt werden. „Go Sharing“ ist nach Unternehmensangaben derzeit neben den Niederlanden auch in Städten in Belgien, Österreich, Italien und der Türkei aktiv.