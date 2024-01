Glatteis legt Saarbrücken lahm Passanten und Feuerwehren in Saarbrücken kämpfen mit spiegelglatten Wegen

Busse fahren nicht, die Straßen sind leer, nur vereinzelt sind Fahrzeuge unterwegs. So sieht es am Mittwochmorgen in Saarbrücken aus, wo sich nach einsetzendem Eisregen in der Reichstraße Menschen auf dem Weg vom Hotel zum Bahnhof an Straßenlaternen festhalten, weil der abschüssige Weg zum Bahnhof spiegelglatt ist. Oft reichen sich fremde Menschen die Hände, helfen sich, wo es geht. An anderer Stelle gehen Passanten auf der Straße, da dort weniger Glätte herrscht, als auf den Bürgersteigen – den Streudiensten sei es gedankt. Die Autos und die Fußgänger teilen sich die Straße, nehmen Rücksicht aufeinander.