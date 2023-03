Fünfte Auflage am 16. Juni Saarbrücker Firmenlauf peilt Rekord an – was man jetzt wissen muss

Ob er tatsächlich an den Start geht? Als sich Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt Anfang des Jahres auf Facebook als offensichtlich gut trainierter Läufer zeigte, stilecht in blau-schwarzen Laufklamotten, mit eng anliegender Hose und Profi-Schuhen, reagierte Firmenlauf-Chef Ralf Niedermeier ebenso schnell wie gewitzt. „Startnummer für den dm Firmenlauf am 16.6. ist reserviert“, schrieb er nur gut zwei Stunden, nachdem Conradt seinen „Durchstarten in 2023“-Post veröffentlicht hatte.