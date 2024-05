Ehepaar berichtet Schlechte Erfahrung an der Congresshalle – wenn der Weg zum barrierefreien Eingang nicht rollstuhlgerecht ist

Aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers sieht vieles ganz anders aus. Menschen rennen nur knapp an einem vorbei, schauen über einen hinweg. Oft werde man übersehen, sagt Hans-Joachim Schmitt, der seit 2020 im Rollstuhl sitzt. Übersehen auch im übertragenen Sinn. Barrierefreiheit könne noch so oft ausgewiesen und angekündigt sein, manchmal kommt man einfach nicht dorthin, wo man hinwollte, so Schmitt. Das hat der Rollstuhlfahrer und seine Ehefrau Mathilde Friedrich am Sonntag an der Congresshalle in der Hafenstraße erfahren müssen, als sie die Robert Strauss-Matinée des Saarländischen Rundfunks besuchen wollten. „Seit Jahr und Tag“ gehe das Paar gemeinsam zu Konzerten, zum Theater, zu „allem, was schön ist“. Vieles hat sich seit Schmitts Erkrankung verändert, ihr geliebtes Kulturprogramm bis vergangenen Sonntag eigentlich nicht. Plötzlich sei ihnen ihre gängige Zufahrt verwehrt geblieben, die Alternative stellte die beiden vor Hürden, die sie alleine nicht überwinden konnten.