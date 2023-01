Auf dem Hauptfriedhof am Donnerstag : Saarbrücken erinnert mit Gedenkfeier an die, die 2022 einsam starben

Ein Gedenkstein für einsam Verstorbene auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Erstmals findet in Saarbrücken am Donnerstag eine zentrale Gedenkfeier für Menschen statt, bei deren Bestattung kein Angehöriger, kein Freund oder Nachbar anwesend war. Die Zahl solcher Schicksale ist erschreckend hoch.

Auf dem großen Stein am Eingang des Saarbrücker Hauptfriedhofs, wenige Meter hinter der Schranke links, steht ein Satz, in dem gewiss ganz viel Wahrheit steckt: „Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

Aber was, wenn da keiner ist, der an den verstorbenen Menschen denkt? Wenn es wirklich niemanden gibt, der zur Trauerfeier auf den Friedhof kommt? Keine Verwandten, keine Freunde, kein Nachbar, niemand. Im Beamtendeutsch spricht man von einer „ortspolizeilichen“ oder „ordnungsbehördlichen“ Bestattung, auch von „unbedacht Verstorbenen“ ist die Rede, wenn nur der Bestatter anwesend ist oder maximal noch ein Pastor oder Diakon. Etwa 40 Mal kam das im vergangenen Jahr in Saarbrücken vor. In der Regel handelt es sich um Feuerbestattungen. Das heißt, die Asche des Verstorbenen wird in einer Urne beigesetzt.

„Warum ist dieser Mensch auf seiner letzten Reise ganz allein?“

Christian Duchene war schon oft dabei, bei diesen besonders traurigen Trauerfeiern für unbedacht Verstorbene. Der 53-Jährige ist Vorsitzender des saarländischen Bestatterverbandes und seit mehr als 30 Jahren im Beruf. Er sagt: „In solchen Momenten gehen einem schon viele Gedanken durch den Kopf: Warum ist dieser Mensch auf seiner letzten Reise ganz allein? Warum ist keiner da, der sich gekümmert hat. Jeder hat doch Höhen und Tiefen in seinem Leben – es ist schade, wenn man dann ohne Begleitung diesen Weg gehen muss.“

Christian Duchene, Vorsitzender des Bestatterverbandes Saarland und Chef von Avalon Bestattungen mit sechs Standorten in der Region Saarbrücken. Foto: Duchene

Christian Duchene ist froh, dass es diese Woche in Saarbrücken erstmals eine Gedenkfeier geben wird, die an die Menschen erinnert, die einsam gehen mussten, jene rund 40 Frauen und Männer. Es ist seines Wissens die erste Feier dieser Art überhaupt im Saarland. Sie findet am Donnerstag um 17 Uhr in der Neuen Halle des Hauptfriedhofs statt. Neben der Stadt und dem Bestatterverband sind auch die beiden großen Kirchen und die städtische Musikschule beteiligt.

Die Namen der Verstorbenen werden verlesen

„Die Idee für eine solche Veranstaltung gab es schon lange, auch an anderen Orten im Saarland. Jetzt hat die Stadt Saarbrücken die Initiative ergriffen, und wir als Verband sind gerne dabei“, sagt Christian Duchene. Er hofft, dass viele Bürger kommen, um Anteil zu nehmen an den Schicksalen, dass sich die Gedenkfeier herumspricht: „Es soll ein würdiger Abschied werden.“ So werden im Rahmen der Feier die Namen der Verstorbenen verlesen. Auch hat das Grünamt jeweils einen Kerzenhalter aus Holz mit dem Namen des Verstorbenen gestaltet.

Die Gedenkfeier findet in der Neuen Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs statt. Foto: Thomas Schäfer

Stadt will Zeichen gegen Vereinsamung setzen

Christian Duchene wird wie andere eine Rede halten am Donnerstag, auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) wird zu den Trauergästen sprechen. Er hatte bereits betont, dass die Feier künftig jedes Jahr stattfinden soll. Man wolle damit „ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt und gegen Vereinsamung setzen“.

Für die Verstorbenen wurde jeweils ein Kerzenhalter gestaltet. Foto: Duchene

Tatsächlich lebt nach Angaben der Stadt mehr als die Hälfte der Einwohner Saarbrückens (58 Prozent) alleine. Das sei Alltag in einer modernen Gesellschaft, in der Autonomie großgeschrieben werde und Familien oft weit verstreut lebten. „Hinter der hohen Zahl von Ein-Personen-Haushalten versteckt sich aber auch ungewollte Vereinzelung“, erklärt die Stadt: „Familiäre Bezüge lösen sich auf, Menschen im Alter, aber auch junge Menschen bleiben alleine und verlieren den Anschluss an Freundeskreise und Nachbarschaften. Auch arme, drogenabhängige, psychisch erkrankte und obdachlose Menschen sind darunter.“ An das Schicksal von Verstorbenen, die ein solch schwieriges Leben hinter sich haben, soll jetzt regelmäßig auf dem Hauptfriedhof erinnert werden. Man muss es sich vielleicht nochmals vergegenwärtigen: 40 Menschen waren es allein im vergangenen Jahr.

