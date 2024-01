Starke Regenfälle im Saarland Erdrutsch in Saarbrücken – drei Gebäude evakuiert, zwei Straßen gesperrt (Fotos)

Ein Erdrutsch und eine zusammengestürzte Stützmauer haben am Mittwoch die Denkmal- und Petersbergstraße in Saarbrücken zum Teil verschüttet und blockiert. Eine im betroffenen Hang errichtete historische Villa in der Denkmalstraße und zwei Gebäude in der Petersbergstraße mussten evakuiert werden, beide Straßen sind zur Zeit voll gesperrt.