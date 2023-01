Drogen und Gewalt in der Johannisstraße : Anwohner-Angst im Nauwieser Viertel: Stadt kündigt rasches Handeln an – Was jetzt passieren soll

Rita Pellecchia und Maxim Karpalyuk organisieren den Bürgerprotest in der Johannisstraße. Foto: Thomas Schäfer

Exklusiv Saarbrücken Nach dem Hilferuf von Anwohnern aus der Johannisstraße verspricht die Stadtverwaltung eine schnelle Reaktion. Was sie in den kommenden Wochen tun will, um die Lage zu entschärfen.