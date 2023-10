Stadt Saarbrücken äußert sich Panzerblitzer in der Metzer Straße sorgt für Diskussionen

Saarbrücken · In der Metzer Straße in Saarbrücken kontrolliert jetzt ein Panzerblitzer die Geschwindigkeit. Ein SZ-Leser wittert Abzocke. Was sagt die Landeshauptstadt?

28.10.2023, 14:36 Uhr

Ein Panzerblitzer in der Metzer Straße hat in Saarbrücken für Gesprächsstoff gesorgt. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel

Ein Panzerblitzer in der Metzer Straße in Saarbrücken zwischen dem Industriegebiet Süd und der Einmündung Dr.-Vogeler-Straße sorgte in der vergangenen Woche bei einem SZ-Leser für Fragen.