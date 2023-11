Hohe Polizeipräsenz erwartet Radikale Abtreibungsgegner treffen auf Gegenproteste – In Saarbrücken gibt es gleich vier Demos am Samstag

Saarbrücken · Beim Marsch radikaler Abtreibungsgegner in Saarbrücken am Samstag wird feministischer Gegenprotest erwartet. Doch am selben Tag gibt es noch weitere Veranstaltungen, wegen derer die Polizei alle Hände voll zu tun haben wird.

10.11.2023 , 13:54 Uhr

Im vergangenen Jahr ist der Marsch der radikalen Abtreibungsgegner von linken Gegendemonstranten zeitweise blockiert worden. Und auch in diesem Jahr haben feministische Bündnisse wieder Proteste angekündigt. Foto: Laura Weidig

Gleich vier Demonstrationen sind für kommenden Samstag, 11. November, in der Saarbrücker Innenstadt angekündigt: Unter dem Motto „Marsch für das Leben“ demonstriert das „Aktionskomitee Christen für das Leben“ an diesem Tag um 11 Uhr nahe der Pro-Familia-Beratungsstelle am Staden für ein radikales Abtreibungsverbot. Geplant ist ein Kreuzweggebet mit anschließendem Marsch durch die Innenstadt und einer Abschlusskundgebung beim Hauptbahnhof.