Nach Wahl-Eklat in Saarbrücken-West Demo gegen Vize-Bezirksbürgermeister der AfD – Wahlbeschwerde eingereicht

Zur turnusmäßigen Auftaktsitzung des Bezirksrates Saarbrücken-West mit dem AfD-Politiker Werner Schwaben als ersten Beigeordneten haben am Donnerstag rund zwei Dutzend Menschen mit einer bunten Luftballonkette vor dem Versammlungslokal in Saarbrücken-Burbach demonstriert. Sie forderten dabei die Abwahl des AfD-Politikers, der als Beigeordneter auch Vize-Bezirksbürgermeister ist, in einer neuerlichen Bezirksratsitzung.