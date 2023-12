Wartezeiten von einer Stunde Riesiger Ansturm auf Postbankfiliale am Saarbrücker Hauptbahnhof – was dahinter steckt

Das Geschäft mit Päckchen und Paketen boomt in der Weihnachtszeit. Paketdienstleister haben vor allen in den Wochen vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. In der Postbankfiliale am Hauptbahnhof Saarbrücken waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Mittwoch aber besonders gefordert: Eine außergewöhnlich lange Schlange hatte sich vor der auch sonst hoch frequentierten Filiale gebildet.