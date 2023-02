Kultkneipe in Saarbrücken : Das neue „Horst“ will mit einem Festival eröffnen

Bis Mitte März ist noch einiges zu tun für einen geregelten Kneipenbetrieb in den Räumlichkeiten des ehemaligen Clubs Modul. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Die Kultkneipe „Horst“ soll am 17. März in der Kaiserstraße 4 seine Pforten öffnen. Uns hat Horst-Chef Luman verraten, was geplant ist.