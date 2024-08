Großer Neubau geplant Noch vor Baubeginn sorgt das „Eschberg-Monster“ in Saarbrücken für Streit

In den sozialen Medien wird er schon jetzt als „Eschberg-Monster“ bezeichnet, der geplante Neubau am Mecklenburgring auf dem Eschberg. Es kursieren Zahlen, sogar Baupläne im Internet. Der Bau werde zu hoch, zu wuchtig – und vernichte Parkplätze, so die Kritik in den sozialen Medien. Die Stadt sieht das anders, hat große Pläne für das Parkplatzareal. Die KBS, die Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH, ein städtisches Unternehmen, ist Grundstückeigentümerin, sie selbst hat die Umwandlung von Park- in Wohnraum vorgeschlagen. Die KBS ist allerdings nur für Parkplätze in der Stadt verantwortlich, bauen müsste das neue Gebäude jemand anderes. Was soll wirklich passieren?