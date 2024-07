Magie, Akrobatik und heiße Tänze Die „Summer Nights“ sind wieder in Saarbrücken – das bietet die dreistündige Show

Die kolumbianische Sängerin Valery Gomez stimmte südländische Lieder an, die Tänzerinnen trugen aufwendige Kostüme, die an den Karneval im sonnigen Rio de Janeiro erinnerten, und den Gästen wurde ein mediterran angehauchtes Menü serviert. Bei wenig sommerlichen Temperaturen starteten die „Alexander Kunz Theatre Summer Nights“ am Osthafen in Saarbrücken in ihre dritte Saison.