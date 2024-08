Mehr Transparenz oder Chaos? Seit einem halben Jahr gilt der Mietpreisspiegel in Saarbrücken

Allgemein, so kann man es der Webseite der Stadt entnehmen, diene der Mietspiegel „einem aktuellen und transparenten Überblick über die Höhe der ortsüblichen Mietpreise“. Mietobjekte in gleicher Wohnlage sollen, je nach Art, Beschaffenheit und Ausstattung besser miteinander verglichen werden können, Mieten dann entsprechend angepasst werden können. Er sei „Orientierungshilfe“, solle „Rechtsstreitigkeiten vermeiden“, so die Stadt in ihrer frei zugänglichen Online-Broschüre.