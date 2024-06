„Ich habe schnell gesehen, wie sinnvoll es ist, was wir hier machen“ Hier werden Kinder übergangsweise im Container betreut

Seit dem Einzug im Mai 2023 kommen an drei Tagen in der Woche vormittags, an zwei Tagen auch nachmittags, acht Kinder zum „Wohncontainer-Projekt“, sagt Wagner-Brach. Im Container, bei dem vorne eine große, mit bunten Bildern bemalte Fensterfront eingelassen ist, sieht es aus wie in anderen Kindertageseinrichtungen: ein runder Tisch mit kleinen Holzstühlen, ein großer, bunter Teppich, auf dem Spielzeug liegt und viele Boxen mit Spielzeug, das an diesem Morgen ordentlich verstaut ist. Ab neun Uhr trudeln nach und nach die Kinder ein, werden an der Tür abgeholt und beschäftigen sich noch eine Weile selbst, bis alle da sind. Auf großen Kissen verteilt treffen sie sich dann zum Morgenkreis, in sie sich begrüßen und zusammen singen.