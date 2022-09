In wenigen Tagen ist Schluss : Kult-Café „Zing“ vor endgültigem Aus – Umzug in „Tempel“ unwahrscheinlich – Das sagt die Stadt Saarbrücken

„Zing“-Chefin Awa Taban-Shomal in ihrem Café am Rande des Nauwieser Viertels. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Seit Februar sorgt das nahende Ende des „Zing“ am Rande des Nauwieser Viertels für Gesprächsstoff und Streit. Am 30. September muss Awa Taban-Shomal den Laden in der Rotenbergstraße nach sieben Jahren für immer zuschließen. Gibt es noch eine Chance, dass das „Zing“ eine neue Heimat findet? Kaum.