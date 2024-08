Hochwasser, Schimmel, Gerüchte Nach Hochwasser und Schimmel: Das Café Fredrik ist zurück

Jeden Tag hätten sie in den Wochen seit dem 17. Mai, dem ersten Tag des Hochwassers, das das Saarland so hart erwischt hat, gekämpft. Am ersten Tag nach der Flut sei der Ausmaß des Schadens überhaupt nicht absehbar gewesen. Direkt unter dem Speiseraum des Cafés, im Keller, dort, wo das große Kühlhaus steht, sei „der Knotenpunkt aller Leitungen“. Auch die der 62 Mietwohnungen im Gebäude, sagt Anela Steinbrink, die Betriebsleiterin von Fredrik. Der Knotenpunkt, der den Wassermassen irgendwann nicht mehr standhalten konnte.