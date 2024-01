180 Überstunden können nicht abgebaut werden Saarbrücker Busfahrer berichtet anonym: Diese Probleme gibt es bei der Saarbahn

Hohe Krankenstände, Busausfälle und Verspätungen haben das Bild bei der Saarbahn GmbH im vergangenen Jahr geprägt. Nach Tagen mit bis zu 60 Busausfällen im Spätsommer hatte Geschäftsführer Karsten Nagel die für die Kunden katastrophale Situation der Unzuverlässigkeit einigermaßen entspannen können, wie er bei einem Besuch beim SZ-Ältestenrat in der Adventszeit berichtete. Doch wie sieht die Lage der Busfahrer der Saarbahn aus, was führt eigentlich zu hohen Krankenständen? Wir sprachen mit einem Busfahrer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, da er sonst Probleme befürchtet.