Preisverleihung im November Bundesweite Ehrung für „Ingos kleine Kältehilfe“

In diesem Jahr wurde laut eigenen Angaben aus mehr als 900 Bewerbungen, der Verein „Ingos kleine Kältehilfe – Hand in Hand e.V.“ aus Saarbrücken als Landessiegerprojekt des Saarlandes ausgezeichnet. Die Vision des Vereins setzt sich sowohl aus materieller Unterstützung von Bedürftigen, wie dem Sammeln von Schlafsäcken für Obdachlose und der Ausgabe von warmen Mahlzeiten, als auch daraus zusammen, ein Ort der Begegnung zu sein. Unter den rund 64 Ehrenamtlichen, die in der lokalen Anlaufstelle in der Stengelstraße arbeiten, sind auch Betroffene selbst.