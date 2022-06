Mehr Lebensqualität in der Landeshauptstadt : Höchstens 60 km/h : BUND Saar fordert Tempolimit auf der Saarbrücker Stadtautobahn

Mehr Lebensqualität in der Landeshauptstadt

Saarbrücken Die Stadtautobahn ist die Hauptverkehrsader, aber auch eine Haupt-Lärmquelle in Saarbrücken. Der BUND Saar fordert daher die zeitnahe Einrichtung von Tempo 60 auf der Saarbrücker Stadtautobahn im Innenstadtbereich.

Der Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Saar fordert eine zeitnahe Einrichtung eines Tempolimits von 60 Kilometern pro Stunde für alle Fahrzeuge auf der A 620 zwischen der Anschlussstelle Gersweiler und der Anschlussstelle Schönbach/Güdingen. Hintergrund sei der am 19. Juni 2019 vom Saarbrücker Stadtrat beschlossene Klimanotstand, heißt es in einer Mitteilung des BUND Saar am Donnerstag.