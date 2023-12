Buchvorstellung „Andere Menschen sind anders“ in der VHS Saarbrücken Schreibend lernen, wie man das Leben bewältigt

„Gugge net so no unne.“ Wer 1945 die Luftangriffe auf Homburg überlebt hatte, tat gut daran, dieser Aufforderung der Ordnungskräfte Folge zu leisten – beim Passieren der Bretter, die über die Leichenberge gelegt wurden. Gisela Henner weiß das aus Erzählungen ihrer Mutter, die nun weiterleben in einer Anthologie autobiografischer Geschichten. „Andere Menschen sind anders * Nachdenken über das Leben“ ist das 432 Seiten starke Buch überschrieben. Es umfasst Beiträge von 31 Teilnehmern des Schreibkurses „Autobiographische Texte“, welche die Germanistin und Publizistin Uschi Schmidt Lenhard seit 2007 an der Universität des Saarlandes und der Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken gibt.