„Habt euch lieb und schmust ein bisschen“ Hardcore-Punk mit Menschlichkeit und Schmackes – Bubonix begeistern in Saarbrücken

Ach was, die können doch nie und nimmer schon seit 30 Jahren dieses Hardcore-Punk-Ding durchziehen und dabei nach wie vor mit so viel Spaß so viel Energie auf die Bühne bringen, dass man damit eine Kleinstadt heizen könnte. Doch, das können die. Die, das sind die Bubonix aus der Hitschmiede Limburg. Dem kleinen Örtchen an der Lahn, in dem das noch kleinere Musik-Lable fiction.friction Ende der 90er klitzekleinen Bands eine Heimat und die Chance gab, ihre Sachen zu veröffentlichen. Bubonix waren die erste Band des Labels, die damals mit „Riot Holidays“ ein lautes Ausrufezeichen setzte und sich als Live-Act mit Schwitz-Garantie auf Marathon-Level einen Namen machte.