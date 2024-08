Zugausfälle und 1700 Evakuierungen Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof in Saarbrücken entschärft – alle Details und Infos

Update von Sonntag, 4. August, 7.15 Uhr: Wenige Stunden vor der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg laufen die letzten Vorbereitungen an. In einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle in einer Baustelle müssen rund 1700 Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Außerdem wird im Laufe des Vormittags der Saarbahn- und Linienbusverkehr in den davon betroffenen Straßen eingestellt. Ab 10.30 Uhr fahren Züge ohne Halt durch den Hauptbahnhof in Saarbrücken, ab 11.45 Uhr kurz vor dem eigentlichen Einsatz steht der Bahnverkehr komplett still. Gegen Mittag soll dann der Blindgänger unschädlich gemacht werden.