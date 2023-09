„Unsere Parkplätze sind für uns überlebenswichtig“ Baustelle auf dem Rotenbühl in Saarbrücken nervt Feinkostladen-Inhaber

Eine Baustelle auf dem Rotenbühl in Saarbrücken ärgert SZ-Leserreporter Sven Schiller. Er beklagt sich über massive Beeinträchtigungen seines Geschäftsbetriebs und Umsatzausfälle. Aktuell wird an der Ecke Schwarzenbergstraße und Kaiserslauterer Straße gebaut. Dazu wurde die Verkehrsführung in der Schwarzenbergstraße geändert, sie ist derzeit eine Einbahnstraße.