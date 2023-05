„Intensiv, emotional und einmalig“ Abend der Rosen: Der Bachelor war zu Besuch in Saarbrücken

Bis vor wenigen Wochen hat er noch Rosen in Mexiko verteilt, er kommt aus Stuttgart, wohnt aber eigentlich in Dubai – und heute wurde der rote Teppich in Saarbrücken für ihn ausgerollt. Der Bachelor, David (Dee) Jackson, aus der 13. Staffel der RTL-Datingshow verteilte am Freitagabend Rosen in der Europa-Galerie. Diesmal nicht an die Kandidatinnen der Show, sondern an seine Fans.