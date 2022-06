Nächster Bauabschnitt beginnt bald : So läuft die Autobahn-Sanierung an der Goldenen Bremm in Saarbrücken

So läuft die Autobahn-Sanierung an der Goldenen Bremm in Saarbrücken

Saarbrücken Die Autobahn-Sanierung an der Goldenen Bremm in Saarbrücken schreitet voran. Aktuell laufen zwei Bauabschnitte, nächste Woche soll ein weiterer beginnen. Was jetzt noch geplant ist.

An der Goldenen Bremm wird die Autobahn saniert. Die Bauphase mit der Sperrung der Anschlussstellen am Südring, die zu Verkehrsbehinderungen führte, ist bereits abgeschlossen. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes laufen aktuell zwei Bauabschnitte, die sehr gut im Zeitplan liegen. „Wir bauen aktuell vom Grenzübergang Frankreich bis kurz hinter die Anschlussstelle Goldenen Bremm in Fahrtrichtung Saarbrücken bei einstreifigem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen und kommen sehr gut voran. Es gibt aktuell keine Beschwerden, was für eine reibungslose Bauausführung spricht“, sagt Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH. „Die zeitweise gesperrte Anschlussstelle Goldene Bremm ist seit dem 31. Mai wieder für den Verkehr freigegeben.“ Die aktuellen Bauarbeiten auf der Überholspur des etwa 600 Meter langen Streckenabschnitts vor der Saartalbrücke in Fahrtrichtung Saarbrücken sollten am Freitag abgeschlossen werden.