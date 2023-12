Crash mitten in Saarbrücken Video von Auto-Unfall nach FCS-Spiel geht viral

Saarbrücken · Am Mittwochabend krachte in Saarbrücken ein Auto in die Begrenzung der Saarbahnhaltestelle an der Johanneskirche. Der Unfall wurde gefilmt, das Video macht nun in den Sozialen Netzwerken die Runde.

08.12.2023 , 10:12 Uhr

Foto: picture alliance/dpa/Instagram matumbu_okeewe/Screenshot Video Instagram matumbu_okeewe und dpa