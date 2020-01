Unfallfahrer flüchtet : Auto kracht gegen Linienbus in Saarbrücken – ein Fahrgast schwer verletzt

Saarbrücken Bei der Kollission eines Autos mit einem Linienbus in Saarbrücken ist ein Fahrgast schwer verletzt worden. Die Frau erlitt eine Lendenwirbelfraktur. Der Unfallfahrer raste mit seinem schwarzen Mercedes davon.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr bogen das Auto und ein Bus der Linie 121 in Alt-Saarbrücken von der Eisenbahnstraße nebeneinander in die Stengelstraße ab. An dieser Stelle gibt es zwei Abbiegespuren, so dass die Fahrzeuge gleichauf waren. Der Bus befuhr die rechte Abbiegespur, neben ihm rollte das Auto in Richtung Wilhelm-Heinrich-Brücke.