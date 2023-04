Saisoneröffnung im Deutsch-Französischen-Garten Ärger im DFG - Kleinbahn und Seilbahn stehen still

Zu Ostern heißt es im Deutsch-Französischen Garten (DFG) traditionell: Saisoneröffnung! Trotz wechselhaften Wetters eroberten Besucherinnen und Besucher aus dem halben Saarland und Lothringen den Saarbrücker Park an der Grenze an dem langen Wochenende im Sturm. Doch was bekamen sie geboten? War der beliebte DFG wirklich startklar?